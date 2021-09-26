В Україні перевірять всі закордонні паспорти: коли і для чого

Вона зазначила, що гострої потреби для перегляду транслітерації зараз немає, але періодично таку звірку проводити потрібно.

"Час від часу такі правила потрібно переглядати. Міжнародний стандарт та українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті присутні, датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерування, очевидно, що вона не буде переглядатися найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні", - пояснила Демська.

За словами голови Нацкомісії, в Україні ще раз звірять, чи відповідають наші транслітераційні практики з міжнародними. І якщо все в порядку - їх залишать як є. Якщо є якісь зміни, то їх просто уніфікують з міжнародними стандартами.

Вона додала, що перевірка потрібна для того, щоб подивитися наскільки гармонізовано або не гармонізовано з міжнародними стандартами та виправити за потреби. Це пов'язано з тим, що транслітерація орієнтована на міжнародний вектор України.

"Як вийде на практиці - подивимося, які рішення прийме комісія, які будуть рекомендації Інституту української мови. За законом комісія повинна свої рішення обговорювати з Інститутом української мови, іншими науковими установами, які займаються українською мовою", - додала голова Нацкомісії.