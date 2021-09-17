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В Україні планують оновити правила транскрипції і транслітерації алфавіту

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 12:53
В Україні планують оновити правила транскрипції і транслітерації алфавіту Фото: голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська (facebook.com/orysia.demska)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні планують оновити правила транскрипції і транслітерації алфавіту. Робота над цим почнеться вже у цьому році.

Про це заявила в коментарі РБК-Україна голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, йдеться у матеріалі "Вбивство кирилиці". Чи потрібен Україні перехід на латинський алфавіт".

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що країні необхідно позбутися кирилиці. Втім, за словами Демської, Національна комісія зі стандартів державної мови не розглядала питання переходу на латиницю і найближчим часом не планує.

У той же час, до кінця року комісія почне роботу над новими правилами транскрипції і транслітерації з українського алфавіту, їх не змінювали з 2010 року, зазначила голова комісії в коментарі РБК-Україна.

Це стосується, наприклад, латинського відображення географічних назв та iмен в закордонних паспортах.

Нагадаємо, секретар РНБО запропонував перевести український правопис на латиницю.

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