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У "Дії" доступні вже три типи паспорта: список

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 12:49
У "Дії" доступні вже три типи паспорта: список Фото: ще один тип паспорту став доступний в "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У державному порталі "Дія" став доступним ще один вид паспорту. Мова йде про небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу порталу.

Такий паспорт підтягнеться автоматично. В Україні закордонним паспортом у "Дії" можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде.

Які паспорти доступні в "Дії":

  • ID-картка,
  • біометричний закордонний паспорт,
  • небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Нагадаємо, "Дія" повідомлятиме про перевірку банківської історії.

Зазначимо, Міністерство цифрової трансформації України запровадило новий спосіб авторизації в додатку "Дія".

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