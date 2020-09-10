В Україні перевірять усі російськомовні школи: в чому причина

В Україні проведуть перевірки у всіх російськомовних школах, які повинні були перейти з 1 вересня на українську мову навчання відповідно до закону про освіту.

Такий моніторинг здійснить секретаріат уповноваженого із захисту державної мови. Про це передали в прес-службі Кабінету міністрів.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь назвав величезним позитивом, що з цього навчального року у всіх російськомовних школах відбувся перехід на державну мову навчання - українську.

"Це величезний сигнал для українського народу, що рівень володіння державною мовою має всі шанси підвищуватися", - зазначив він в ефірі радіо "НВ".

Омбудсмен готовий перевіряти якість викладання, а всі інші параметри будуть перевіряти місцеві органи управління та МОН.

"Уповноважений із захисту державної мови, відповідно до покладених на нього функцій, буде контролювати виконання мовного закону Міністерством освіти і науки України. Тому щодо виконання мовного законодавства, щодо можливих порушень, ми, звичайно, будемо проводити відповідний моніторинг і в цьому році, і в подальшій перспективі", - пояснив Кремінь.

Також він нагадав, що норма закону про штрафні санкції за порушення мовного законодавства ще не почала діяти.

"Сьогодні ми можемо готувати виключно звернення до тих чи інших установ, організацій за зверненням громадян та за результатами моніторингу діяльності державних установ у різних сферах", - сказав він.

Нагадаємо, що штрафні санкції почнуть діяти від 16 січня 2021 року - тобто через 18 місяців після набрання чинності "мовного закону".

Якщо порушення, зокрема, зафіксовано у сфері освіти, культури, електронних інформаційних систем, поштового зв'язку, то суми штрафів можуть скласти від 3400 гривень до 5100 гривень.

Раніше ми писали про те, що з 1 вересня 200 тисяч учнів перейшли на навчання українською мовою.

Нагадаємо, що нещодавно депутати роз'яснили рішення про те, що у школах Києва будуть співати гімн.