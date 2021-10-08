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У Дніпрі чоловіку продали солодощі з "сюрпризом": що в них було (фото)

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Дніпро, П'ятниця 08 жовтня 2021 15:00
У Дніпрі чоловіку продали солодощі з "сюрпризом": що в них було (фото) У Дніпрі чоловік в цукерках знайшов живність (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі чоловікові продали цукерки з хробаками. Повернути товар і забрати гроші він не зміг - магазин зачинився.

Про це повідомляє Інформатор.

Так, інцидент стався в магазинчику на найбільшому ринку міста "Озерка".

Зокрема, місцевий житель зайшов, як зазвичай, купити солодощів. Однак, вдома він виявив, що на цукерках під пакування повзають білі черви, схожі на личинки мух.

Побачивши знахідку, він негайно зателефонував в адміністрацію ринку та пішов повертати товар, але о 15:00 там вже було зачинено.

Покупець не взяв чек, тому повернути гроші не зміг. Однак подав заяву на торговельну точку в Держпродспоживслужбу. Тому найближчим часом магазин перевірять.

У Дніпрі чоловіку продали солодощі з &quot;сюрпризом&quot;: що в них було (фото)У Дніпрі чоловіку продали солодощі з &quot;сюрпризом&quot;: що в них було (фото)У Дніпрі чоловіку продали солодощі з &quot;сюрпризом&quot;: що в них було (фото)У Дніпрі чоловік в цукерках знайшов хробаків (dp.informator)

Раніше ми повідомляли, що у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.

Також ми писали, що робити, якщо в продуктах знайшли живність.

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