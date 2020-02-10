В Україні перевірили якість меду: результати жахнули

В Україні перевірили мед (фото: pixabay.com)

В Україні 25% меду - підробка

В Україні перевірили якість меду. Ні для кого не секрет, що цей продукт називають еліксиром здоров'я. До речі, в середньому українець з'їдає один кілограм цього смаколика за рік. Після перевірки меду - результати глибоко шокували. Виявилося, що 25% цього продукту на ринку є фальсифікатом, тобто є підробкою.

Багато українських пасічників не реєструють господарства, так як не хочуть платити високі податки, тому реальна цифра підробок може бути набагато вище. Також в Україні додають у мед цукрові сиропи.

"Один з найпопулярніших методів підробки – викачування недозрівшого меду. Ви заплатите за нього, як за справжній, але користі від нього нуль. Є й інша схема, з додаванням дешевих китайських сиропів", - розповіли журналісти ТСН.

В Україні перевірили мед (відео: ТСН)

Як відомо, натуральний мед на 80 % складається з фруктози і глюкози, в ньому не має бути доданого цукру. 1% в меді складає пилок, прополіс і віск.

В Україні лідерами серед підробок є акацієвий мед липовий. За якісний натуральний мед з липового цвіту просять 150 гривень за літр, за акацієвий 220 гривень.