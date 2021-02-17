В Україні продовжили карантин і повернули різнокольорові зони: що буде дозволено

Загальний адаптивний карантин триватиме в Україні до 1 травня. З 24 лютого знову почне діяти поділ на різнокольорові зони й в більшості регіонів України будуть діяти правила жовтої зони карантину. "Червону" тепер можуть ввести тільки в окремих регіонах, за умови, що там буде багато хворих, лікарні переповнені й в цілому ситуація погіршується.

"Погіршення епідеміологічної ситуації в окремих регіонах і настання ознак "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки, є сигналом для місцевих органів виконавчої влади про необхідність запровадження додаткових протиепідемічних заходів, які вводяться рішеннями регіональних комісій з ТЕБ та НС для недопущення подальшого розповсюдження коронавірусу", - розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Якщо доведеться вводити "червону" зону, то обмеження в таких регіонах будуть такі ж, які діяли під час локдауна в січні 2021 році.

Що заборонено в "жовтій" зоні:

Відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, хто надає послуги кризово.

Не можна збиратися групами понад 30 людей.

Не можна знаходиться в громадських місцях і транспорті без масок.

Наповненість кінотеатрів і театрів дозволена тільки на 50%

Громадський транспорт повинен здійснювати перевезення пасажирів тільки за кількістю місць для сидіння.

Робота дискотек і нічних клубів

Що буде дозволено в жовтій зоні:

Проведення масових заходів до 20 осіб, за умови дотримання соціальної дистанції

Робота кінотеатрів, театрів і торгових центрів.

Робота шкіл, дитячих садків та інших навчальних закладів.

Робота ресторанів, кафе та інших місць громадського харчування. Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що дозволено буде працювати до 24:00. З 24:00 до 7:00 – робота тільки на винос і доставку.

Робота всіх магазинів та ринків

Робота громадського транспорту і всі інші види транспорту.

Робота перукарень, салонів краси, майстерень.

Проведення спортивних змагань та матчів. Уболівальникам дозволять відвідувати трибуни, але з обмеженням за кількістю місць.

Робота музеїв, культурні заходи – але з дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції.