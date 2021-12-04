RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів: в чому її особливість (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Україні виставили на аукціон унікальну монету номіналом в 1 гривню. За таку монету просять майже 25 000 гривень.

Про це повідомили на онлайн-аукціоні Violity.

Так, мова йде про монету номіналом в 1 гривню 1992 року випуску. Зазначається, що монета зроблена з нержавіючої сталі та виконана у кольорі срібла.

"1 гривня 1992 року випуску, штамп - 2ААг на заготівлі 5 копійок (не магнітна) пробна" , - йдеться в описі.

Таку монету оцінили майже у 25000 гривень, а це близько 900 доларів США. Зокрема, до кінця аукціону залишилось кілька днів.

В Україні продають унікальну 1-гривневу монету (violity)

Раніше ми повідомляли, що в Україні продають 5 копійок за 150 доларів.

Також ми писали, що в Україні продають монету з князем Володимиром за шалені гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
монета