В Україні продають унікальну монету в 1 гривню майже за тисячу доларів: в чому її особливість (фото)

Так, мова йде про монету номіналом в 1 гривню 1992 року випуску. Зазначається, що монета зроблена з нержавіючої сталі та виконана у кольорі срібла.

"1 гривня 1992 року випуску, штамп - 2ААг на заготівлі 5 копійок (не магнітна) пробна" , - йдеться в описі.

Таку монету оцінили майже у 25000 гривень, а це близько 900 доларів США. Зокрема, до кінця аукціону залишилось кілька днів.

В Україні продають унікальну 1-гривневу монету (violity)