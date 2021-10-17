В Україні продають унікальну 100-гривневу монету: у чому її фішка (фото)

Монета номіналом в 100 гривень з'явилася на аукціоні для нумізматів. Її назва-Монета Київський Псалтир. Така монета була випущена обмеженим тиражем в 1997 році.

На аверсі зображено малий Державний герб України зі старовинним фоліантом. По колу розміщені стилізовані написи: УКРАЇНА і внизу у два рядки - 100 гривень.

Зліва від номіналу - рік карбування монети, праворуч - позначення і проба дорогоцінного металу, а також вага в чистоті – 15,55. Вся композиція обрамлена по колу геометричним мотивом.

На реверсі монети на тлі Аркади зображені: Христос Пантократор в колі та титли ІС-ХС (зверху), і композиції мініатюр рукопису: біблійний цар Давид (праворуч), фрагмент псалмів (ліворуч), Спиридон-писар (у центрі). Вгорі по колу розміщено стилізований напис:" Київський Псалтир", внизу дата 1397 – рік його написання.

Ця монета була випущена в 1997 році тиражем у 2000 штук. Виконана вона з золота (Au900), важить 15,55 г і має діаметр – 25.

Найвищу ціну за цю монету пропонували у вересні 2020 року – близько 45 тисяч гривень за одну штуку. Зараз на торгах такі монети торгують в середньому від 30 тисяч гривень.

На форумі для нумізматів таку монету виставили на аукціон 12 жовтня, і її ціна становить 17 тисяч гривень. Монету власник пропонує разом з футляром.

Фото:violity.com