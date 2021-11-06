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В Україні продають монету з князем Володимиром за шалені гроші: як вона виглядає (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Україні на аукціоні продають срібник князя Володимира II типу. Поточна ціна монети становить 88 888 грн.

Так, срібник князя Володимира виготовлений зі срібла та прихованих дефектів немає, йдеться на аукціоні Violity.

Однак на монеті можна побачити незначні тріщини. Також є діагональна не глибока смуга на лицьовій стороні.

Зазначимо, що лот закінчиться 8 листопада.

Щодо реставрації, то проводилось професійне чищення та консервація.

Загалом, існує чотири типи срібників Володимира на кшталт штемпелів.

На продаж виставили монету з князем Володимиром (violity.com)

Раніше ми повідомляли, що в Україні введуть в обіг унікальну 10-гривневу монету.

Також нещодавно ми писали, що продають 1-гривневу монету за 100 тисяч.

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