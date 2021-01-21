Раптові перевірки: поліцейські в Україні зможуть зупиняти авто без причини

Водіїв в Україні зможуть зупиняти без причини (ілюстративне фото: РБК-Україна)

В Україні хочуть розширити повноваження поліцейських на дорогах і дозволити зупиняти авто без поважної причини для перевірки. Такі права прописані в законопроекті № 2695 про посилення відповідальності за окремі порушення ПДР, який Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні, а наступного тижня знову розгляне ініціативу.

Про це 21 січня розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй Facebook-сторінці.

"У цьому законопроекті передбачено право робити раптові перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння, як це є у всіх цивілізованих країнах. І що не дозволено зараз в Україні", - зазначив він.

Заступник голови МВС також висловив сподівання, що проект закону підтримають усі фракції та всі депутатські групи, "оскільки від рук п'яних водіїв гинуть виборці, які голосували за кожну політичну силу в надії що вона зробить Україну безпечніше".

Так, якщо раніше поліція могла зупиняти водіїв лише в разі порушення ПДР, в разі ухвалення закону "копи" зможуть вимагати зупинки машини вже без причини та провести профілактичний огляд, перевірити документи і стан водія на предмет сп'яніння, а також на виявлення будь-яких інших порушень.

За окремі порушення правоохоронці зможуть штрафувати на суму понад 40 тисяч гривень, а також затримувати водіїв на 15 діб.

Так, наприклад, за їзду в п'яному вигляді хочуть штрафувати на 10 200 гривень з позбавленням прав на 1 рік. Повторне аналогічне порушення протягом року призведе вже до 20 400 гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки або адмінарешту на строк 10 діб. Якщо водій впродовж року попадається третє, йому загрожує штраф 40 800 гривень з позбавленням прав на 10 років або арешт на 15 діб з позбавленням прав.

Вживання алкоголю або наркотичних речовин після ДТП і до огляду спричинить 20 400 гривень штрафу або арешт на 15 діб з позбавленням прав на строк до 3 років.

Зазначимо, що таке право у поліції буде тільки з 22:00 до 08:00 по буднях, а також у вихідні та святкові дні.

При проведенні "профілактичних заходів" правоохоронці не повинні попереджати водіїв про свою присутність якимись дорожніми знаками, фішками або сигналами.

Раніше повідомлялося, що в Україні поліція отримала спецавто для таємного "полювання" на порушників ПДР, і в мережі показали фото таких "фантомів".

Також ми писали про те, що у МВС хочуть накрутити штрафи для водіїв в тисячі разів.