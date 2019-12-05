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Рада продовжила податкові пільги для підприємств осіб з інвалідністю

Новини » Економіка     05.12.2019 - 13:54
Рада продовжила податкові пільги для підприємств осіб з інвалідністю
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підприємства об'єднань осіб з інвалідністю не платитимуть ПДВ до 2025 року

Верховна рада несла зміни до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов діяльності для підприємств та організацій, які засновані громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю. Відповідний законопроект №2439 в цілому підтримали 360 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом подовжується дія пільгової ставки з податку на додану вартість (ПДВ) за операціями з постачання товарів та послуг, що виготовляються та постачаються організаціями чи підприємствами об'єднань осіб з інвалідністю.

Таким чином дію пільгової ставки (0%) продовжено до 1 січня 2025 року. Спочатку у тексті законопроекту пропонувалося продовжити дію пільгової ставки до 2022 року, однак комітет наполіг на цьому терміні.

Законом також приведено законодавство у відповідність до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю у частині вживання терміну "особа з інвалідністю" замість "інвалід" та приведено законодавство у відповідність до положень закону України "Про громадські об'єднання" у частині вживання термінологічної конструкції "громадське об’єднання" замість "громадська організація".

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, в Україні проживає понад 2,6 млн. осіб з інвалідністю. Автори законопроекту аргументують необхідність звільнення підприємств, заснованих особами з інвалідністю від сплати ПДВ тим, що заощаджені коши підприємства та організації осіб інвалідністю спрямовують на виробничі та соціальні потреби, що сприяє створенню робочих місць для людей з інвалідністю та надання їм громадськими об’єднаннями соціального захисту.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 3 грудня підписав указ про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, 28 липня Кабінет міністрів утворив посаду урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю. Відповідно до постанови №665 від 24 липня в структуру урядового секретаріату була введена посада уповноваженого з прав осіб з інвалідністю.

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