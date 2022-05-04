В Україні про зрадників і мародерів можна повідомити онлайн: як це зробити

Під час війни кількість зрадників України та мародерів зросла. Тепер люди можуть повідомляти про них через Інтернет.
СБУ запускає 2 нових чат-бота для ідентифікації зрадників і мародерів.
З їх допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців.
На чат-бот @Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про:
Другий чат-бот @stop_marauder_ua_bot призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua
Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення на нього отримано тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам.
Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.
До речі, у Слов'янську затримали підлітка, який "зливав" окупантам дані про місця дислокації ЗСУ.
Як ми раніше писали, СБУ перехопила нове зізнання окупанта.
Як повідомлялося, Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, де вони заявляють, що ламають власну техніку, щоб не воювати з ЗСУ.