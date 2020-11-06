Коли в Україні з'являться перші морози: Діденко уточнила прогноз

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Синоптик дала прогноз погоди на найближчі дні

Погода в Україні принесе перші морози через повітряні потоки арктичного походження вже з наступного тижня, а на цих вихідних очікується поки що невелике потепління.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Зазначається, що в суботу і неділю, 7 і 8 листопада, в Україні буде "господарювати" антициклон Ramesh, який заблокує дощі практично на всій території країни.

Фахівець прогнозує в цей уїк-енд тумани, хмарну погоду, часом поривчастий вітер.

В середньому в Україні температура повітря протягом дня варіюватиметься в межах +8... +13 градусів, а в південних областях очікується погода трохи тепліша - термометри покажуть +12... +15 градусів.

У Києві 7-8 листопада опади не очікуються, але будуть тумани. Протягом дня температура повітря становитиме близько +10 градусів, а вночі буде від +5 до +7 градусів.

"На наступному тижні почне затікати до нас повітря арктичного походження, з'являться перші морози", - розповіла Діденко.

Також синоптик додала, що ці вихідні, хоча і з хмарами, але все ж не мокрими і не морозними.

Метеокарта погоди в Україні 7 - 8 листопада (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше Наталка Діденко також попередила, що скоро в Україні прийде досить відчутне похолодання. Його слід чекати з другої половини наступного тижня, і ймовірні навіть перші серйозні заморозки.

Нагадаємо також, що перед цим синоптики Укргідрометцентру назвали дату, коли в Україну несподівано нагряне потепління.