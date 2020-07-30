Православний календар на серпень 2020: які свята відзначатимуть в Україні

Православний календар на серпень 2020 (колаж РБК-Україна)

У серпні українці відзначатимуть п'ять великих церковних свят

Православний календар на серпень 2020 багатий на великі та важливі для християн східного обряду свята. У третьому літньому місяці українців чекають Медовий, Яблучний і Горіховий Спаси, віруючі святкуватимуть Преображення Господнє, будуть дотримуватися Успенського посту та відзначать Успіння Пресвятої Богородиці.

Які ще церковні свята будуть відзначатися в серпні – читайте в матеріалі Styler.

1 серпня - Знайдення мощей преподобного чудотворця Серафима Саровського;

Преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; преподобного Паїсія Печерського.

2 серпня - пророка Іллі; знайдення мощей преподобномученика Афанасія Брестського.

3 серпня - пророка Єзекіїля; преподобних Симеона, Христа ради юродивого;

Печерських преподобних Онуфрія мовчазного і затворника Оносима.

4 серпня - мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини; перенесення мощів священномученика Фоки; кончина преподобного Корнилія Переяславського.

5 серпня - мучеників Трохима, Феофіла та іже з ними; Почаївської ікони Божої Матері; ікони Божої Матері "Усіх Скорботних Радість" (пісний день).

6 серпня - мучениці Христини; мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, у святому хрещенні Романа і Давида; преподобного Полікарпа Печерського.

7 серпня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці; Пам'ять V Вселенського собору (пісний день).

8 серпня - преподобного Мойсея Угрина Печерського; преподобномучениці Параскеви.

9 серпня - преподобної ігумені Анфіси і 90 сестер її; рівноапостольного Климента, єпископа Охридського, Наума, Савви, Горазда і Ангеляра.

10 серпня - Апостолів від 70 Прохора, Ніканора, Тимона та Пармена; преподобного Мойсея Печерського.

11 серпня - мученика Калліника; преподобних Костянтина і Косми Коссинських;

мучениці діви Серафими; мучениці Феодотии і трьох чад її.

12 серпня - Апостолів від 7 Cили, Сілуана, Крискента, Єпенета і Андроніка;

мученика Іоанна Война; мучеників Поліхронія, єпископа Вавилонського та іже з ним (день пісний).

13 серпня - Передсвято Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього; праведного Євдокима; мучениці Іулітти; Заговини на Успенський піст.

14 серпня - Винесення чесних древ Животворчого хреста Господнього Хреста;

святкування Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці (Медовий Спас); Семи мучеників Маккавеїв, матері їхньої Соломонії та вчителя їх Єлеазара; початок Успенського посту.

15 серпня - перенесення з Єрусалима до Константинополя мощей першомученика архідиякона Стефана і знайдення мощей праведного Нікодима, Гамаліїла та сина його Авава; Блаженного Василія, Христа ради юродивого; Успенський піст.

16 серпня - преподобного Ісаакія, Далмата і Фавста; преподобного Антонія Римлянина; мученика Раждена, перса; преподобного відлюдника Косми;

Успенський піст.

17 серпня - Семи отроків ефеських; преподобномучениці Євдокії та мученика Єлевферія; новосвященномученика Миколая (Прозорова); Успенський піст.

18 серпня - предсвято Преображення Господнього; мученика Понтія Римлянина; мучеників Кантидія, Кантидіана і Сивела в Єгипті; праведної Нонни, матері святого Григорія Богослова; Успенський піст.

19 серпня - Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (Другий Яблучний Спас); святого Феоктиста Чернігівського; Успенський піст.

20 серпня - післясвято Преображення Господнього; Печерських преподобних Пімена Багатостраждального і Пімена пісника; преподобного Меркурія Печерського; преподобного Антонія Оптинського; Успенський піст.

21 серпня - святих Ємиліана і Мирона; преподобного Григорія Синаїта; преподобного Григорія Печерського; Толзької ікони Божої Матері; Успенський піст.

22 серпня - апостола Матвія; Собор Соловецьких святих; мученика Антонія Олександрійського; Успенський піст.

23 серпня - блаженного Лаврентія Калузького, Христа заради юродивого; Успенський піст.

24 серпня - мученика архідиякона Евпла; преподобномучеників Феодора і Василія Печерських; преподобного Феодора, князя Острозького, Печерського;

Мучениці діви Сосани та іже з нею; Успенський піст.

25 серпня - мучеників Фотія і Анікіти та багатьох з ними; мучеників Памфіла і Капітона; Успенський піст.

26 серпня - Віддання свята Преображення Господнього; преподобного Максима Сповідника; ікон Божої Матері "Семистрільна" і "Страсна"; Успенський піст.

27 серпня - передсвято Успіння Пресвятої Богородиці; пророка Міхея; перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського; закінчення Успенського посту.

28 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці і Пріснодіви Марії; ікони Софії Новгородської (пісний день).

29 серпня - Третій Горіховий Спас; післясвято Успіння Пресвятої Богородиці; перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу (Убруса) Господа Ісуса Христа.

30 серпня - мученика Мирона пресвітера; преподобного іконописця Аліпія Печерського; мученика Патрокла; мучеників Стратона та інших; Свенської (Печерської) ікони Божої Матері.

31 серпня - мучеників Флора і Лавра; мучеників Ерма, Серапіона і Полієна; преподобного Іоанна Рильського.

Раніше ми розповідали про всі свята серпня з трьома Спасами, про затяжні вихідні та скільки будемо відпочивати.

А також ми писали про те, що в Україні з'явиться нове свято.