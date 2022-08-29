В Україні з'явиться перша благодійна марка "Пес Патрон": як вона виглядатиме

За його словами, за чисельними проханнями випускають марку "Пес Патрон", яка розповість про те, як сапери допомагають рятувати життя людям.

"Це крута марка, яка розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів - це перша офіційна благодійна марка країни", - зазначив він.

Також він додав, що завдяки продажу марки планується зібрати понад мільйон євро на машину для розмінування, щоб швидко розміновувати великі території в Україні.

Крім того, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин.

Зазначається, що аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері.

Загальний тираж - 1 млн екземплярів.

Укрпошта випускає першу благодійну марку "Пес Патрон" (t.me/igorsmelyansky)