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Ціна біткойна вперше перевищила 35 тисяч доларів

Київ, Середа 06 січня 2021 08:44
Ціна біткойна вперше перевищила 35 тисяч доларів
Фото: біткойн (flickr.com Marco Verch)
Автор: Анастасия Рокитна

Ціна кріптовалюти біткойн оновила історичний максимум. Вона перевищила позначку в 35 тисяч доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Цифрова валюта виросла більш ніж на 800% з середини березня.

Як повідомляється, тільки в січні біткойн виріс більш ніж на 20%. Для Bitcoin початок 2021-го ознаменувався черговим рекордом.

Раніше РБК-Україна писало, що біткойн вперше подолав позначку в 34 тисячі доларів.

Нагадаємо, аналітики прогнозували продовження позитивного тренда до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція через екстримальний продаж цифрового активу.

РБК-Україна в матеріалі "Рекорд за рекордом: чому зростає ціна биткойна" повідомляло, що фінансовий конгломерат Morgan Stanley пов'язує ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіці.

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