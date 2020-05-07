В Україні з'явилися нові осередки спалаху COVID-19: ризикують діти та літні

Під Києвом зафіксували спалах захворювання коронавірусом в дитячому будинку "Надія" в селі Мокрець - днями були інфіковані п'ятеро дорослих і одна дитина. За словами в.о. голови Київської ОДА Василя Володіна, учень 5 класу знаходиться на лікуванні в Броварської міської центральної лікарні. Захворювання проходить без симптомів і ускладнень.

Також на цьому тижні в Запоріжжі підтвердили COVID-19 у дитячому будинку-інтернаті Запорізької обласної ради, де інфікування підтвердили у 7-річної дитини. У місцевому штабі по боротьбі з коронавірусом поінформували, що ще у 5 дітей були симптоми захворювання. Всього в закладі зараз знаходяться 120 вихованців.

Крім дитбудинків, спалах COVID-19 фіксують у будинках престарілих. Так, наприкінці квітня в Одесі захворіли відразу п'ять осіб в приватному будинку престарілих "Символ Турботи" на Довгій вулиці. Як зазначив санлікар, спалах відбувся у зв'язку з недотриманням санітарно-протиепідемічного режиму. Серед захворілих - троє медичних працівників.

У зв'язку з цими випадками з'явилися побоювання, що в Україні може повторитися сценарій Італії та Франції, де коронавірус масово поширювався дитбудинками, гуртожитках, будинках престарілих - саме такими закритими колективами. Про це пише "Обозреватель".

Як розказали в районній адміністрації Броварів, у дитбудинку "Надія" всіх дітей і персонал установи забезпечили засобами захисту і продуктами харчування, у приміщеннях провели дезінфекцію і встановили цілодобовий санітарно-карантинний пост.

"У селі кажуть, що в "Надії" захворів персонал, але трагедії з цього не роблять. Людей не бояться, каменями в них, як було в Санжарах, не кидають. Вони ізольовані, в селах спокійно", - розповіли в Калинівському сільраді.

Дитячі будинки, пансіонати для людей похилого віку та притулки у зоні ризику

Український епідеміолог Людмила Мухарська стверджує, що коронавірус має всі шанси для масового поширення в закритих колективах (дитячих будинках, пансіонатах для літніх людей, гуртожитках). Вона наводить приклад Італії та Франції, де дуже висока зараженість вірусом і смертність фіксувалися саме в таких місцях.

Річ у тому, що в таких установах у вірусу "благодатний ґрунт" для поширення: люди там живуть компактно, мають спільний посуд, досить тісно спілкуються між собою.

"Сам по собі коронавірус не виникне, його має хтось занести. Це може бути відвідувач або персонал, який проживає за межами закладу. Висока небезпека в будинках престарілих, там живуть переважно люди групи ризику", - сказала лікар.

Епідеміолог рекомендує для запобігання масового поширення COVID-19 в закритих групах застосувати розведення контактів. Це коли інфікована людина або носій вірусу просто не потрапляє в такі колективи. Або ж обслуговуючий персонал може проживати поруч з людьми, яким допомагає.

Раніше ми писали про те, що дитячий інфекціоніст, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені А. А. Богомольця розповіла, хто з дітей найбільше схильний коронавірусу.