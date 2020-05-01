Коронавірус у дітей: названий найбільш вразливий вік

Діти можуть бути переносниками коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Український педіатр повідомила, в якому віці діти ризикують захворіти на COVID-19

Коронавірусом у світі інфіковані не тільки дорослі, але і діти. З кожним днем COVID-19 мутує і підносить людству неприємні сюрпризи. Медики повідомляють, що діти можуть не мати ніяких симптомів інфекції, але при цьому заражати всю сім'ю. Особливо небезпечний вік для зараження неповнолітніх - це вік до двох років. Про це повідомила лікар-педіатр Ганна Горбань.

"Є випадки досить тяжких захворювань дітей першого та другого року життя, а більш старша вікова група хворіє або дуже легко, або є просто носіями, які можуть принести вірус додому, при цьому хворіючи в такій формі, що ніхто цього не помічає", – розповіла лікар "Обозревателю".

За словами педіатра, не існує універсальної рекомендації для батьків, дитина яких хворіє на коронавірус в легкій або в безсимптомній формі.

"Такої рекомендації не існує, інакше б не існувало професійних педіатрів. Наша порада – з цими питаннями йти до фахівця", - підкреслила лікар.

До речі, в Європі медики б'ють на сполох через масовий запальний синдром у дітей при COVID-19, який призводить до реанімації. У Великобританії в лікарні почали надходити діти, у яких діагностували запальний синдром невідомого походження та ознаки токсичного шоку.

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