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Facebook та Instagram виділять понад 1 млрд доларів для авторів контенту

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Четвер 15 липня 2021 13:54
Facebook та Instagram виділять понад 1 млрд доларів для авторів контенту Фото: авторам контенту Facebook і Instagram заплатять гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Facebook Inc інвестує понад 1 млрд доларів для авторів контенту в соціальних мережах Facebook та Instagram. Рішення прийнято на тлі того, що додаток конкуруючої соцмережі TikTok досяг позначки у 3 млрд завантажень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Facebook і Instagram запустять бонусні програми для виплати винагород авторам контенту, які досягли певних результатів.

На даний момент бонуси Facebook надаються тільки за запрошеннями. Автори відео-контенту і онлайн-геймери будуть отримувати щомісячний бонус, якщо вони досягнуть показників, таких як трансляція протягом певної кількості годин. За це будуть виплачувати зірки - так звані цифрові чайові.

Бонусні програми Instagram включатимуть стимули для використання Reels - це функція, аналогічна TikTok, яка демонструє короткі відео. У компанії відзначають, що автори контенту будуть заробляти гроші в залежності від того, як працюють їхні відеоролики Reels.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що TikTok збільшує довжину відео у три рази для всіх користувачів.

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