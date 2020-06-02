В Україні з'явилася нова "піраміда": обіцяють вкладникам швидкий дохід

В Україні з'явилася чергова фінансова піраміда Exlimited. Організація обіцяє вкладникам швидкий дохід і пропонує інвестувати кошти в гривні та криптовалютах з подальшим щоденним отриманням високого відсотка.

Однак цей проєкт має ознаки фіктивного і може переслідувати незаконне заволодіння коштами інвесторів. Про це повідомляється на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Регулятор закликає українців не інвестувати в проєкт Exlimited, оскільки він має ознаки сумнівного.

"Цей скам проєкт, виходячи з публічної інформації, спеціалізується на акумуляції коштів приватних інвесторів для реалізації перспективних стартапів у галузі б'юті-технологій, мобільної медицини, кіберспорту, альтернативної їжі та інших напрямків", - йдеться в повідомленні НКЦПФР.

Нову піраміду порівняли з відомою B2B Jewerly. Exlimited пропонує українцям інвестувати свої кошти в гривні та криптовалютах. Щоденний відсоток повинен скласти від 0,4% до 1,5%, а клієнтам пропонують зробити безстроковий депозит, який можна повернути в будь-який момент, однак не в повному розмірі.

"Проєкт Exlimited має схожу на B2B Jewelry реферальну програму, коли за кожного нового залученого інвестора нараховується додатковий відсоток прибутку. Проєкт активно рекламується на відеохостингу YouTube тими ж блогерами, які нещодавно переконували громадян вкладати кошти в B2BJewelry", - пояснили на сайті регулятора.

Крім того, у нового проєкту на сайті розміщена ліцензія від 2007 року, яка видана в Гонконзі. Адреси офісу та контактні телефони відсутні, є тільки форма зворотного зв'язку і посилання на месенджери.

Як відзначили в НКЦПФР, така анонімність міжнародної компанії, яка має успіх на ринку вже 20 років, є ще одним підтвердженням шахрайства. Перші згадки про компанію датовані березнем 2020 року, хоча на сайті вказано, що вони реалізували вже 28 успішних міжнародних проєктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні завалилася піраміда B2B Jewerly і вкладники вимагають повернути гроші.

А також розповідали про те, що у НБУ розповіли, як відмовитися від додаткових карт і страховок, які нав'язують в банках.