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Як отримати підпис в "Дії": детальна покрокова інструкція з відео

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Неділя 17 жовтня 2021 14:38
Як отримати підпис в "Дії": детальна покрокова інструкція з відео Фото: Як отримати підпис в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Оформити підпис в додатку "Дія" потрібно всім користувачам, які за допомогою цього додатка хочуть отримати доступ до багатьох важливих функцій. В першу чергу, такий підпис потрібен для оформлення внутрішнього і міжнародного сертифіката вакцинації.

Як отримати підпис в "Дії" – читайте в матеріалі нижче.

Встановіть програму "Дія" на свій мобільний телефон. Якщо додаток було встановлено раніше - перевірте оновлення. Можливо, доведеться видалити додаток, провести очищення телефону і знову встановити додаток.

Авторизуйтесь в додатку за допомогою документа про посвідчення особи.

Щоб активувати "Дія. Підпис" вам потрібно підтвердити особу за допомогою PhotoID. Варто зазначити, що це не Технологія FaceID на вашому смартфоні.

PhotoID робить вашу фотографію в реальному часі та порівнює знімок з фотографією в ваших документах.

Для фотографії вибирайте місце з хорошим освітленням і фон без картин і інших людей.

Переконайтеся, що ваша фронтальна камера чиста і додаток має до неї доступ.

У Меню виберіть "Дія. Підпис "і натисніть "Активувати", а потім підтвердить особу за допомогою PhotoID.

Телефон потрібно тримати ближче і на рівні особи, щоб рамка була постійно зеленого кольору.

Якщо ви намагаєтеся пройти перевірку в окулярах, а на фото в документах ви без них, то варто прибрати додаткові аксесуари з особи.

Повторюйте рухи за вказівками в правому верхньому куті екрану. Це потрібно для того, щоб переконатися, що перед камерою знаходиться жива людина, а не його фото.

"Дія" повідомить вам про результати перевірки. Після цього придумайте і підтвердить 5-значний код для "Дія. Підпис".

Готово! Тепер ви можете використовувати "Дія. Підпис".

Як отримати "Дія. Підпис"

Корисні секрети! Спробуйте встати біля світлої стіни, оскільки для PhotoID може не вистачати освітлення або навпаки – світло може бути занадто яскравим. При поворотах голови не робіть руху дуже різко – система не встигає відреагувати. Повертайте голову плавно і стежте, щоб обличчя не випадало із зеленої рамки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко отримати сертифікат вакцинації в додатку"Дія".

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