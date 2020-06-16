В Україні знову підвищать пенсії: надбавку отримають відразу кілька категорій

Пенсії в Україні підвищать разом із збільшенням прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 року. Ця величина зросте до 2118 грн. Таким чином, на надбавку до пенсії зможуть розраховувати одержувачі мінімальних пенсій, а також ряд інших категорій.

Якщо зараз мінімальна пенсія становить 1638 грн, то з 1 липня розмір збільшиться до 1712 грн (на 74 грн). Зросте й розмір максимальної пенсії - з 16380 до 17120 грн.

Крім того, пенсіонери, що отримують надбавку за надстаж, також можуть розраховувати на надбавку до виплат з 1 липня. Так, кожен пенсіонер зі стажем вище 35 років для чоловіків та 30 жінок, отримує надбавку по 1% від "мінімалки" за кожен зайвий рік. З 1 липня ця надбавка складе 17,12 грн замість 16,38 грн.

Від розміру прожиткового мінімуму також залежить разова матеріальна допомога українцям, яких призивають на строкову службу в армію (вона становить два мінімуми) і мінімальний розмір аліментів, пише Obozrevatel. Так, законом визначено мінімальні розміри аліментів - не менше половини прожиткового мінімуму на дитину.

Крім того, на щомісячну надбавку у розмірі 500 грн до пенсії можуть розраховувати пенсіонери у віці від 80 років. Після того, як у травні ці доплати вже отримали 1,5 млн пенсіонерів, вони автоматично нараховуються пенсіонерам по досягненню цього віку.

Зазначимо, що з початку 2021 року в Україні почнуть виплачувати пенсіонерам старше 75 років. На щомісячну надбавку в сумі 500 гривень зможуть розраховувати близько 1 мільйона українців.

Як ми раніше писали, названий спосіб, як пенсіонерам в Україні отримувати гідні виплати.