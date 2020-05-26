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У Мінсоцполітики назвали дату доплат пенсіонерам старше 75 років

Новини » Економіка     26.05.2020 - 16:01
У Мінсоцполітики назвали дату доплат пенсіонерам старше 75 років
Фото: пенсіонерка (РБК-Україна)

Ініціативу Зеленського реалізують в наступному році

Доплати пенсіонерам старше 75 років планується почати з 2021 року. Надбавки за 500 гривень отримають близько мільйона чоловік.

Про це сказала заступник міністра соціальної політики Тетяна Сальникова в ефірі каналу "Україна 24".

Сальникова заявила, що президент України Володимир Зеленський поставив чиновникам "дуже чітке завдання", яке передбачає наближення розміру пенсії до фактичного прожиткового мінімуму.

"Перший крок ми зробили: з 1 квітня для пенсіонерів у віці 80 років плюс введені доплати в розмірі до 500 гривень. Такі доплати для людей 75 років плюс з 2021 року введені", - повідомила вона.

За її словами, кількість пенсіонерів старше 75 років становить близько 1,5 млн осіб, а від 75 років до 80 років - близько 1,1 млн осіб.

"Ось такі плани", - додала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, під час прес-конференції 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Кабінет міністрів розробляє програму підтримки пенсіонерів, яким виповнилося понад 75 років.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 23 квітня направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України пенсиивыплаты
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