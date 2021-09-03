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В "Дії" не відображається посвідчення водія: у МВС пояснили, що потрібно робити

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Україна, П'ятниця 03 вересня 2021 10:15
В "Дії" не відображається посвідчення водія: у МВС пояснили, що потрібно робити Фото: водійське посвідчення у додатку "Дія" (РБК-Україна)
Автор: Тіберій Юрик

Міністерство внутрішніх справ склало інструкцію з порадами, що робити, якщо у додатку "Дія" не відображається посвідчення водія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.

У відомтсві повідомили, що громадянам, у яких не відображається посвідчення водія у "Дії", потрібно пройти верифікацію.

Послідовність дій наступна:

  • для початку потрібно авторизуватися в "Електронному кабінеті водія" (https://e-driver.hsc.gov.ua);
  • обрати вкладку "Верифікація даних";
  • обрати "Уточнення даних в реєстрі посвідчень водія" ;
  • додати фото документа з обох сторін;
  • залишити коментар, в якому вказати, що не так з документом;
  • створити і підтвердити заяву.

Нагадаємо, що в приложении "Дия" появился сервис "Е-регистрация", с помощью которого военнообязанные, резервисты и призывники смогут сменить место регистрации.

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Водійське посвідчення Дія
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