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В Україні підтвердили ще два випадки коронавіруса: що відомо

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 22:27
В Україні підтвердили ще два випадки коронавіруса: що відомо
У Києві зафіксували коронавірус (Колаж РБК-Україна)

Два нових випадки коронавіруса зафіксували у Києві

Коронавірус продовжує заражати жителів України та ввечері у понеділок, 16 березня, стало відомо про те, що у двох пацієнтів у Києві був підтверджений діагноз. Про це офіційно повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

"Сьогодні, 16 березня, в Києві лабораторно підтверджено два випадки COVID-2019. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування. Один пацієнт протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції", - повідомили в МОЗ.

Таким чином, станом на понеділок, 16 березня, в Україні було підтверджено 7 випадків коронавірусом. Один випадок – у Житомирській області, закінчився летально. Також з'явилася інформація про жінку в Чернівецькій області, яка була госпіталізована з підозрою на коронавірус, але померла до того, як прийшли результати її аналізів.

В Україні підтвердили ще два випадки коронавіруса: що відомо

Скріншот

Інформацію про перших хворих в Києві підтвердив також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що ще два випадки коронавірусу було підтверджено в Чернівецькій області.

А також ми писали про те, що коронавірус був підтверджений у двох українців, які на цей момент знаходяться в Польщі. Чоловіка з симптомами залишили на домашньому лікуванні, в ізоляції, а жінку середніх років госпіталізували. ЇЇ стан задовільний.

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