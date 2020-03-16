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В Украине подтвердили еще два случая коронавируса: что известно

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 22:27
В Украине подтвердили еще два случая коронавируса: что известно
В Киеве зафиксировали коронавирус (Коллаж РБК-Украина)

Два новых случая коронавируса зафиксировали в Киеве

Коронавирус продолжает заражать жителей Украины и вечером в понедельник, 16 марта, стало известно о том, что у двух пациентов в Киеве был подтвержден диагноз. Об этом официально сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-2019. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течении инкубационного периода вернулся из Франции", - сообщили в Минздраве.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 16 марта, в Украине было подтверждено 7 случаев коронавирусом. Один случай – в Житомирской области, закончился летально. Также появилась информация о женщине в Черновицкой области, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус, но скончалась до того, как пришли результаты ее анализов.

В Украине подтвердили еще два случая коронавируса: что известно

Скриншот

Информацию о первых заболевших в Киеве подтвердил также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что еще два случая коронавируса было подтверждено в Черновицкой области.

А также мы писали о том, что коронавирус был подтвержден у двух украинцев, которые на данный момент находятся в Польше. Мужчину с симптомами оставили на домашнем лечении, в изоляции, а женщину средних лет госпитализировали. ЕЕ состояние удовлетворительное.

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