У Київській області подорожчав проїзд у маршрутках: названі причини і нова ціна

У Київській області суттєво злетіла ціна на проїзд у маршрутках. Перевізники назвали причину такого подорожчання і розповіли, як відновлюється транспортне сполучення.

Ціна на проїзд у приміських маршрутках піднялася до 19 гривень. По місту ціна поїздки коштує - 10 гривень, по населеному пункту в області – 10 гривень.

Однак є і хороша новина - перевізники відновлюють сполучення маршруток, яке було перервано через військові дії в Київській області й зовсім скоро маршрутки знову їздитимуть зі столиці в міста-супутники.

Транспорт вже їздить, але з великими інтервалами

Як повідомляють в Асоціації перевізників Київської області, зараз транспорт ходить з великим інтервалом - від пів години до години.

"Низка перевізників вже відновлює рух маршруток на Київ. Але поки з дуже великим інтервалом руху. Він становить пів години між виїздом маршруток, а починали ми з інтервалом в одну годину. Процес відновлення транспортного сполучення йде", - повідомив голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

Він додав, що наступного тижня маршрутки почнуть курсувати з Іванківського району на Київ, попри те, що район перебував під окупацією і там є проблеми з мостами та дорогами.

У перевізників маса проблем через обстріли та бої в Київській області. Частина рухомого складу була просто знищена. В Ірпені згорів цілий парк нових маршруток.

На дорогах повно осколків і частина маршруток в перші дні маршрутів просто вийшла з ладу – пошкодили шини. З ремонтом автомобілів зараз великі складнощі.

Друга проблема - відсутність водіїв. Частина задіяна в територіальній обороні, частина з них знаходиться на фронті.

Третя проблема - дефіцит солярки.

Громадському транспорту потрібна окрема смуга руху

Крім того, прискоренню Маршрутів не сприяють блокпости. Там водії витрачають дуже багато часу, оскільки їм доводиться стояти в загальній черзі на перевірку документів.

Павленко закликав виділити для громадського транспорту окрему смугу, щоб прискорити проїзд.

"Ми хочемо просити владу, щоб була виділена окрема смуга для проїзду громадського транспорту. Це необхідно для зручного і швидкого проїзду блокпостів, де проводиться перевірка документів. На це витрачається дуже багато часу, оскільки маршрутки стоять у загальній черзі. Враховуючи потоки автотранспорту, який повертається до Києва, з цим є певні складнощі", - заявив голова Асоціації перевізників.

Більшість пасажирів зараз - працівники критичної інфраструктури: ремонтники, медики, електрики, співробітники хлібзаводів.

Подорожчання проїзду і причини

З 14 квітня подорожчають маршрутки для жителів Петропавлівської Борщагівки. Вартість проїзду становитиме 19 гривень. Оголошення про це висять у всіх салонах транспортних засобів. Раніше поїздка від станції метро Академмістечко до Петропавлівської Борщагівки обходилася в 13 гривень.

Багато жителів селища висловили невдоволення і пишуть, що доведеться пересідати на скутери та велосипеди, бо зарплат не вистачить на поїздки за такою ціною. Деякі готові навіть пішки ходить до метро - близько 7 км.

Перевізники пояснюють, що підвищення вартості проїзду - вимушений захід і ніякі надприбутки вони від цього не отримають.

"Пасажиропотік відсутній, немає чіткої економіки, нічим ремонтувати автобуси, солярка стала справжнім дефіцитом. Як інакше здійснювати перевезення? Ми всі зараз в таких умовах, що потрібно виживати. Нехай критикани, яким не подобаються такі тарифи, беруть кредити, купують автобуси та возять людей", – обурюється Олексій Павленко.

Він пояснив, що кожен день автобус з Борисполя проїжджає 400 км за маршрутом. Для цього потрібно 60 л палива, а за нинішніми цінами – це 2400 гривень.

"Ви уявляєте, який потрібен пасажиропотік, щоб водієві заправити ввечері цей автобус? Я вже не кажу про те, що якщо автобус поламається, то його просто нічим буде ремонтувати. Але ми їздимо, попри підірвані мости, осколки на дорогах. Перевізники піднімають вартість проїзду в різних районах області. Без транспорту ми ніяку економіку не піднімемо. Без транспорту ніхто не зможе ходити на роботу, вчитися. Зараз божевільна гіперінфляція, і в умовах війни навіть ці шість гривень вже знецінені. І з їх допомогою проблему вже не вирішити, тільки виживати", - пояснює Олексій Павленко.