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В Україні підскочили ціни на овочі: що подорожчало найбільше

Автор: Тетяна Самарук

Ціни на овочі в Україні протягом останнього тижня помітно підскочили. Зокрема, найбільше вартість зросла томатів, а саме майже у півтора-два рази.

Про це повідомляє Today.ua.

Що зросло у вартості

Так, минулого тижня польові помідори-сливки продавали по 10-15 гривень за кілограм. А зараз майже всюди на ринку продавці просять за кілограм по 20 гривень. У супермаркетах ціни за тиждень зросли з 17 до 28 гривень.

Однак, за кілограм дорогих томатів, наприклад сорту "Мікадо", продавці хочуть від 35 до 50 гривень. А на минулому тижні їх можна було купити по 25-30 гривень.

Ціна на огірки виросла до 20-25 гривень кілограм. Водночас кабачки на ринку торгуються по 15-25 гривень. Магазинні цінники на них зупинилися на позначці у 22 гривні.

А от баклажани на ринку представлені в широкому ціновому діапазоні від 18 до 35 гривень – залежно від якості, а у магазинах продають по 30 гривень.

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