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В Україні підскочили в ціні огірки: названа причина

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Четвер 10 червня 2021 11:27
В Україні підскочили в ціні огірки: названа причина Фото: в Україні подорожчали огірки (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні pа останній час сильно виросли в ціні огірки. Основною причиною подорожчання цього овоча є попит. Як відомо, зараз в країні велика кількість опадів, що значно впливає на вирощування цього продукту.

Про це повідомляє видання EastFruit.

Відзначається, що тривала похмура і прохолодна погода на всій території України призвела зменшення пропозиції огірка на ринку, і як наслідок — зростання цін в даному сегменті.

В результаті, ціна на огірок на цей час стартує від 10-18 грн/кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж тиждень раніше.

Так, в тепличних комбінатах на сьогодні проводяться зачистки напередодні підготовки до другої сівозміни, що спричинило значне скорочення вибірок тепличного огірка.

Тим часом пропозиція огірка з літніх теплиць також помітно зменшилася, що обумовлено зниженням темпів збору врожаю через холодну і похмуру погоду.

До речі, минулого року в той самий час огірки коштували у два рази дешевше. Експерти прогнозують, що при гарній погоді ціна овоча піде вниз.

Чим корисні огірки

Огірки містять калій, кальцій, залізо, фосфор, йод, в невеликих кількостях є в огірках і найважливіші вітаміни: каротин, В2, B1, РР, пантотенова кислота, В6, С і інші. Тому за корисними і лікувальними властивостями огірки не поступаються моркві, помідорам, цибулі і навіть цитрусовим.

Як ми писали раніше, в Україні вже в повному розпалі сезон черешні, але ціни на неї б'ють всі рекорди.

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