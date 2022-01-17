В Україні знову подорожчало сало: скільки коштує улюблений продукт

Середня споживча ціна на сало у 2021 році зросла на 25,9%. На початку року один кілограм улюбленого продукту українців коштував майже 79 гривень. До грудня ціна сала злетіла вже до 99,41 гривні.

Як відзначають експерти, ціна на сало в грудні була найвищою за весь рік. А ось вартість сала в початку року - була найнижчою.

Напередодні свят ціна за один кілограм сала на українських ринках злетіла просто до небес - покупці повідомляли про цінники від 200 гривень і вище.

Варто відзначити, що і звичайна ціна улюбленого українського продукту була також Вище середньої – від 140 до 185 гривень за один кілограм.

Після свят ціни почали знижуватися - зараз кілограм сала коштує на українських ринках від 120 до 138 гривень.

Взимку сало користується популярністю

Одна з причин подорожчання сала - попит у покупців. Крім того, що цей продукт активно починають купувати перед новорічними святами, його і ще й скуповують в холодну пору року для підтримки здоров'я.