В Україні подорожчали вина і шампанське: стали відомі нові ціни

В Україні подорожчали вина і шампанське (Фото: freepik.com)

В Україні з 26 січня набула чинності постанова Кабінету міністрів про підвищення цін на алкоголь. Нові роздрібні ціни були затверджені ще 13 січня, а через 10 днів вони почали діяти. В середньому вартість однієї пляшки спиртного напою зросла на 20 гривень.

Як розповіли в пресцентрі Державної податкової служби, нові ціни торкнулися ігристих та газованих вин, зброджених напоїв і ароматизованих вин. Пляшка вина або шампанського об'ємом 0,7 або 0,75 л тепер буде коштувати від 109 гривень.

Також подорожчали й інші алкогольні напої – вермути та натуральні вина з рослинними або ароматичними екстрактами. Пляшка місткістю від 0,7 до 1 літра тепер коштуватиме в середньому від 49 гривень.

Йдеться про напої українського виробника. Раніше 1 літр вина в Україні в середньому продавали за 66,3 гривні. Розцінки на алкогольні напої не переглядалися з 2018 року.

Варто відзначити, що раніше ми писали про те, що у Криму був проданий винний завод "Коктебель". Його придбав "Гатчинський спиртовий завод" з Ленінградської області, який раніше орендував його в окупаційної влади.

Крім того, ми писали про те, що заводи "Масандра" і "Новий світ", які виробляли вино, в Криму також були продані, і прокуратура України вважає ці продажі військовим злочином.