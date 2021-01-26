У Криму продали винзавод "Коктебель". Ціна склала 1,5 млн доларів

Фото: арка при в'їзді на територію винзаводу "Коктебель" (wikimedia.org by Дар Вітер)

В окупованому Криму на аукціоні продали винний завод "Коктебель". Його викупила компанія, яка раніше орендувала його у окупаційної влади.

Відповідні дані опубліковано на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Повідомляється, що в аукціоні брали участь дві компанії та одна фізична особа. Переможцем стало ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", яке раніше орендувало майно.

Також повідомляється, що завод продали за 110 млн російських рублів, що еквівалентно 1,43 млн доларів. Лот складався з 73 нежитлових будівель, виробничих цехів та іншої нерухомості, а також земельних ділянок.

Компанія, яка перемогла на торгах, належить російському "Гатчинському спиртовому заводу" з Ленінградської області. "Коктебель" виробляє сухі, напівсухі і напівсолодкі вина, портвейни. У нього є свої виноградники на площі близько 1 тисячі гектарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Коктебель" виставили на продаж за стартовою ціною 1,36 млн доларів.

До цього кримський винзавод "Масандра" продали майже за 73 млн доларів. В українській прокуратурі заявили, що продаж заводу на окупованій території є військовим злочином. Його викупила структура "Банку "Росія", який пов'язують з найближчим оточенням президента Росії Володимира Путіна та з ним самим.