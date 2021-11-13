В Україні подорожчали всі продукти тваринного походження: як змінилися ціни
В Україні зросли ціни на всі продукти тваринного походження, і за рік найбільше - на третину і вище - подорожчали курятина та яйця.
Згідно з аналізом зміни цін на продукти харчування в період з жовтня 2020 року по жовтень 2021-го, найменше збільшення вартості торкнулося свинини, мороженої риби та молока.
Як подорожчали продукти за рік
М'ясне:
- ціна на курятину в тушках збільшилася на 33,2% (в цьому жовтні в середньому продавалася по 72,42 гривні за кіло);
- куряче філе подорожчало на 30,5% (продавалося минулого місяця по 117,47 гривні за кг;
- яловичина подорожчала на 22,5% (ціна - в середньому 175,51 грн за кг)
- ціна на сало стала більше на 19,8% (у цьому жовтні продавали по 90,24 грн за кг);
- ковбаса варена першого сорту подорожчала на 12,7% (по 115,56 грн за кг);
- свинина стала дорожчою на 4,6% (продавалася по 124,58 грн за кг);
Яйця і риба:
- яйця злетіли в ціні на 36,5% (продавалися в середньому по 30,30 грн за десяток);
- Морожена риба стала на 7,4% дорожче (продавалася по 86,25 грн за кг);
Молочне:
- молоко пастеризоване жирністю до 2,6% подорожчало на 9,7% (ціна в цьому жовтні була 27,63 грн за кг);
- сметана жирністю до 15% стала за рік дорожче на 16,5% (продавалася місяць тому за 72,96 грн за кг);
- вершкове масло подорожчало на 12,6% (ціна становила в середньому 49,13 грн за 200 г);
- сири м'які жирні додали в ціні 11,1% (продавали минулого місяця по 120,22 за кг).