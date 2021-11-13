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В Україні подорожчали всі продукти тваринного походження: як змінилися ціни

Автор: Володимир Костирін

В Україні зросли ціни на всі продукти тваринного походження, і за рік найбільше - на третину і вище - подорожчали курятина та яйця.

Про це свідчать дані Держстату України.

Згідно з аналізом зміни цін на продукти харчування в період з жовтня 2020 року по жовтень 2021-го, найменше збільшення вартості торкнулося свинини, мороженої риби та молока.

Як подорожчали продукти за рік

М'ясне:

  • ціна на курятину в тушках збільшилася на 33,2% (в цьому жовтні в середньому продавалася по 72,42 гривні за кіло);
  • куряче філе подорожчало на 30,5% (продавалося минулого місяця по 117,47 гривні за кг;
  • яловичина подорожчала на 22,5% (ціна - в середньому 175,51 грн за кг)
  • ціна на сало стала більше на 19,8% (у цьому жовтні продавали по 90,24 грн за кг);
  • ковбаса варена першого сорту подорожчала на 12,7% (по 115,56 грн за кг);
  • свинина стала дорожчою на 4,6% (продавалася по 124,58 грн за кг);

Яйця і риба:

  • яйця злетіли в ціні на 36,5% (продавалися в середньому по 30,30 грн за десяток);
  • Морожена риба стала на 7,4% дорожче (продавалася по 86,25 грн за кг);

Молочне:

  • молоко пастеризоване жирністю до 2,6% подорожчало на 9,7% (ціна в цьому жовтні була 27,63 грн за кг);
  • сметана жирністю до 15% стала за рік дорожче на 16,5% (продавалася місяць тому за 72,96 грн за кг);
  • вершкове масло подорожчало на 12,6% (ціна становила в середньому 49,13 грн за 200 г);
  • сири м'які жирні додали в ціні 11,1% (продавали минулого місяця по 120,22 за кг).

Нагадаємо, раніше експерти пояснили причину подорожчання "молочки" в Україні і дали прогноз за цінами.

Також ми писали про те, що в Україні знову подорожчав борщовий набір.

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Державна служба статистикиЦіни на продукти