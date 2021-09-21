В Україні подорожчали ягоди: що найбільше додало в ціні

Цікаво, що разом зі зростанням цін на ягоди спостерігається і зниження вартості на фрукти. Наприклад, яблука і груші стали дешевше.

А ось сезон динь і кавунів добігає кінця, тому ціни на баштанні тримаються стабільні й тенденції до зниження вартості немає.

Ціни на овочі зростають

А на овочевих ринках спостерігається чергове зростання цін. Найбільше подорожчали огірки, баклажани та цвітна капуста. Незначно підвищилися ціни на цибулю, білокачанну капусту, томати і перець "Біла Зірка".

До речі, на інші сорти перцю, навпаки, ціни знизилися. Також за меншу ціну можна купити кабачки.

Скріншот (east-fruit.com)