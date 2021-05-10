В Україні подорожчає алкоголь: на скільки накрутять ціни

В Україні подорожчають алкогольні напої, але ненабагато. Ціна в магазинах істотно не зміниться. Вартість підвищиться на 6-7%.

Про це розповів в ефірі програми" Зворотній зв'язок " на телеканалі "Україна 24" експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач.

"Думаю, що споживання не зменшиться у зв'язку з прийняттям даної постанови, тому що зміна ціни на полиці не буде кардинальною. 6%, 7% - це не кардинальні зміни", - сказав Товкач.

Експерт повідомив, що частка нелегального ринку в Україні становить 52-54% від усього споживаного людьми алкоголю.

"Якщо рухатися просто за відсутності антиалкогольних програм, як це роблять всі країни, то, збільшуючи ціну, ми просто будемо збільшувати частку тіньового алкоголю", - пояснив він.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Зокрема, готує проект відповідної постанови.

У пояснювальній записці йдеться, що нинішній розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкоголь ввели ще у вересні 2018 року. Але з урахуванням зростання цін на сировину, енергоносії та витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати.

Таким чином, пропонується підвищити мінімальні роздрібні ціни на: