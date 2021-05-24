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В Україні подорожчає популярний напій: на скільки злетить його ціна

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Понеділок 24 травня 2021 09:05
В Україні подорожчає популярний напій: на скільки злетить його ціна В Україні подорожчає чай (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні незабаром може зрости в ціні чай. Подорожчання цього напою позначиться на покупцях.

Про це розповів член Європейської асоціації виробників чаю Максим Малигін програмі "Зворотний зв'язок" на телеканалі "Україна 24".

Подорожчання цього напою пов'язано з посухою в Індії. Саме ця країна є головним постачальником чаю в Європу і в Україну, в тому числі.

"Нас як кінцевих споживачів навряд чи торкнеться подорожчання. По-перше, воно імовірнісне, по-друге, навіть якщо воно буде, поставки в Україну можуть бути перекриті поставками з інших великих країн-виробників, таких як Кенія або Шрі-Ланка, оскільки мова йде про світовий ринок недорогого дрібнолистового або гранульованого чаю, масового, якого близько 98% на ринку", - сказав він.

Експерт повідомив, що чай в Україні може подорожчати максимум на 10%.

"Плюс весь чай, який фасується, наприклад, в Україні, і представлений в супермаркетах, є змішаним. Тобто це десь від 6 до 8 різних партій, і дуже часто з різних країн. Тому загальне подорожчання навряд чи буде понад 10%, якщо воно буде. Плюс з точки зору інфляції в нашій країні, яка в будь-якому випадку до кінця року буде, воно буде малопомітне", - сказав він.

Як ми раніше повідомляли, в Україні очікується подорожчання молочних продуктів. Ціни в середньому підстрибнуть на 2,3% вже до липня 2021 року.

Також ми розповідали, що крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік.

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