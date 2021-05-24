В Україні подорожчає популярний напій: на скільки злетить його ціна

Подорожчання цього напою пов'язано з посухою в Індії. Саме ця країна є головним постачальником чаю в Європу і в Україну, в тому числі.

"Нас як кінцевих споживачів навряд чи торкнеться подорожчання. По-перше, воно імовірнісне, по-друге, навіть якщо воно буде, поставки в Україну можуть бути перекриті поставками з інших великих країн-виробників, таких як Кенія або Шрі-Ланка, оскільки мова йде про світовий ринок недорогого дрібнолистового або гранульованого чаю, масового, якого близько 98% на ринку", - сказав він.

Експерт повідомив, що чай в Україні може подорожчати максимум на 10%.

"Плюс весь чай, який фасується, наприклад, в Україні, і представлений в супермаркетах, є змішаним. Тобто це десь від 6 до 8 різних партій, і дуже часто з різних країн. Тому загальне подорожчання навряд чи буде понад 10%, якщо воно буде. Плюс з точки зору інфляції в нашій країні, яка в будь-якому випадку до кінця року буде, воно буде малопомітне", - сказав він.