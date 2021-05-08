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В Україні знову подорожчає хліб і м'ясо: експерт назвав причину

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 20:02
В Україні знову подорожчає хліб і м'ясо: експерт назвав причину Фото: ціна на хліб в Україні зростуть ( Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Styler

В Україні зростають ціни на продукти, так само як і в світі. З початку року рекордно подорожчали цукор, соняшникова олія та яйця. Також продовжиться подорожчання хліба і яловичини.

Про це розповів економічний експерт Олексій Дорошенко в інтерв'ю виданню "ГолосUA".

За словами експерта, після річного подорожчання почався тренд на зниження цін.

"По-перше, почали дешевшати сезонні овочі. По-друге, почали знижуватися ціни на яйця. Разом з тим українські виробники яєць стали знову виходити на європейські ринки, а це погано для внутрішнього споживача. Ціни на яйця просіли, але не сильно. Також у всьому світі спостерігається тренд подорожчання яловичини, і Україна не виняток. Це пов'язано зі скороченням поголів'я", - говорить фахівець.

Також він додав, що не падають ціни на кукурудзу, олію та комбікорми. Вниз пішли ціни на пшеницю. Але при цьому, різко подорожчав хліб.

Причини подорожчання хліба в Україні

"Минулого року ціни на пшеницю скакали. Сама сировина за останні кілька місяців подорожчала на 25%, а хліб - на 20%. Тобто, між сировиною і кінцевим продуктом різниця 5%. Тому ціни на хліб продовжують зростати", - говорить економіст.

Але пекарі кажуть, що потенціал зростання цін становить 3-4%.

"Іншими словами, значного зростання цін на хліб не буде, оскільки попит на пшеницю не збільшується. Але говорити про те, що продукти в найближчі роки будуть дешевшати, не варто", - додав Дорошенко.

Раніше ми повідомляли, що в Україні може подорожчати популярний фрукт, який люблять майже всі.

Також вже різко подорожчав основний продукт харчування.

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