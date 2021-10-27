В Україні подорожчає хліб, а якість погіршиться: яка причина

З метою побільше заробити, вітчизняні агрохолдинги стали продавати левову частку зерна за кордон. В результаті те, що залишається в Україні, буде не достатньо, щоб задовольнити внутрішній попит.

Зазначається, що борошномели тепер будуть змушені робити хліб з фуражного зерна або купувати пшеницю за кордоном.

У підсумку виробники стануть піднімати ціни навіть на соціальні сорти продуктів. Експерти прогнозують, наприклад, що паляниця подорожчає на 20-30%.

За словами президента асоціації Юрія Дудченка, хліб може стати не таким смачним, як зараз, і з наступного року українці можуть купувати продукт з кормової пшениці.

"У країні має гарантовано залишитися 3,5 млн тонн пшениці другого і третього класів. Борошно буде із заниженою хлібопекарською якістю, тобто хліб може виходити не такий пишний, не такий ароматний, та й не такий він буде смачний", - сказав експерт.

Дудченко додав, що ціни на кінцевий продукт будуть вищими.