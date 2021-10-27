RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні подорожчає хліб, а якість погіршиться: яка причина

Автор: Володимир Костирін

В Україні ціни на хліб зростуть у 2022 році, при цьому якість продукту буде нижчою, ніж зараз. Така парадоксальна ситуація, враховуючи рекордний урожай зернових в країні, пов'язана з високою вартістю зерна у світі.

Про це розповіли у Всеукраїнській асоціації пекарів в ефірі каналу "Україна 24".

З метою побільше заробити, вітчизняні агрохолдинги стали продавати левову частку зерна за кордон. В результаті те, що залишається в Україні, буде не достатньо, щоб задовольнити внутрішній попит.

Зазначається, що борошномели тепер будуть змушені робити хліб з фуражного зерна або купувати пшеницю за кордоном.

У підсумку виробники стануть піднімати ціни навіть на соціальні сорти продуктів. Експерти прогнозують, наприклад, що паляниця подорожчає на 20-30%.

За словами президента асоціації Юрія Дудченка, хліб може стати не таким смачним, як зараз, і з наступного року українці можуть купувати продукт з кормової пшениці.

"У країні має гарантовано залишитися 3,5 млн тонн пшениці другого і третього класів. Борошно буде із заниженою хлібопекарською якістю, тобто хліб може виходити не такий пишний, не такий ароматний, та й не такий він буде смачний", - сказав експерт.

Дудченко додав, що ціни на кінцевий продукт будуть вищими.

Нагадаємо, перед цим голова Комітету економістів України прогнозував, що ціни на хліб можуть злетіти на 25% до кінця 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні рекордно подорожчало сало, і експерти назвали причину та пояснили, що буде з цінами далі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти