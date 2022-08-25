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В Україні планують змінити тривалість здобуття вищої освіти: що пропонують

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Четвер 25 серпня 2022 16:35
В Україні планують змінити тривалість здобуття вищої освіти: що пропонують Фото: у МОН України планують змінити термін здобуття вищої освіти (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні хочуть дозволити завершити освітні програми здобувачам вищої освіти за нефіксованою тривалістю. Таке нововведення має намір ініціювати міністерство освіти і науки.

Про це йдеться в проекті "Плану відновлення України (освіта і наука)", що був презентований міністерством.

Так, вже в цьому навчальному році, до грудня 2022-го, хочуть внести зміни в законодавство про вищу освіту, які дозволяють завершення освітніх програм за не фіксованою тривалістю, проте про введення гнучкої тривалості:

  • бакалаврат від 3 до 6 років,
  • магістратура від 1 до 4 років.

У МОН розраховують, що це сприятиме довірі громадян, держави та бізнесу до освітньої, наукової, інноваційної діяльності вищої освіти.

Також в Плані вказується, що перехід на 3-річний бакалаврат і 2-річну магістратуру сприятиме зменшенню середнього віку виходу на ринок праці фахівців з вищою освітою

У міністерстві пропонують громадянам надсилати свої зауваження та пропозиції до проекту Плану відновлення України до 3 вересня, зробити це можна за електронною адресою strat.directorat@gmail.com за формою або надавати шляхом заповнення гугл форми.

Такі пропозиції в МОН обіцяють розглянути при доопрацюванні проекту.

Нагадаємо, раніше старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ розповіла нам, на кого краще вчитися сьогодні в Україні.

А також перед цим ми писали про 10 найпопулярніших українських вишів, куди абітурієнти подали найбільше заяв.

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