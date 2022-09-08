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До 20 тисяч гривень. Переселенці можуть отримати одноразову виплату

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Четвер 08 вересня 2022 13:57
До 20 тисяч гривень. Переселенці можуть отримати одноразову виплату Фото: Виплати для переселенців (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Запущена програма мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин

В Україні з'явилася нова грошова допомога для переселенців. До 20 тисяч гривень будуть виплачувати захисникам та членам їх родин.

Програма мікрофінансування бізнесу ветеранів розрахована на 500 заявників і триватиме до кінця війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Український ветеранський фонд.

Хто може претендувати на грошову допомогу

Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. Відшкодовують 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи. Загалом на програму виділено 10 млн гривень.

Подавати заявки можуть ветерани дружина, чоловік, батько, матір, дитина (у тому числі усиновлена) учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.

Програма мікрофінансування розрахована на членів сімей ветеранів війни, які беруть участь у відсічі збройної агресії, у тому числі у складі добровольчих формувань територіальних громад, в період дії воєнного стану.

Гроші можуть отримати ветерани війни та члени їх сімей, діяльність яких як самозайнятих осіб тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій на території областей.

До 20 тисяч гривень. Переселенці можуть отримати одноразову виплату

Фото: Переселенці у Дрогобичі на Львівщині (УНІАН)

Фінансування можуть отримати внутрішньо переміщені особи з таких областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.

Які умови отримання виплати

Фонд відшкодовує витрати за таких умов:

  • заявник є ветераном війни або членом сім’ї ветерана війни;
  • ветеран війни та/або члени його сім’ї є самозайнятими особами – фізичними особами-підприємцями (далі – ФОП) першої, другої та третьої групи платників єдиного податку або здійснюють незалежну професійну діяльність;
  • заявник є ВПО;
  • витрати, які заявник просить відшкодувати, повʼязані із закупівлею предметів та товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;
  • придбані предмети та товари безпосередньо пов’язані із видом економічної (підприємницької) або незалежної професійної діяльності, яку здійснює заявник. Фонд не відшкодовує оплату оренди чи послуг;
  • витрати на придбання предметів та товарів понесені заявником після 24 лютого 2022 року;

Для отримання коштів треба зібрати пакет копій документів та заповнити заявку на сайті.

Нагадаємо, ми писали, як отримати виплати від міжнародних організацій в Україні.

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