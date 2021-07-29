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В Україні перенесли популярне свято: коли будемо відзначати

Автор: Роман Мирончук

День молоді в Україні з 2022 року відзначатиметься 12 серпня. Президент Володимир Зеленський підписав сьогодні відповідний указ, який вступить чинності 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначимо, що раніше День молоді в Україні відзначали в останню неділю червня. Свято почали святкувати з 1994 року за указом президента Леоніда Кучми.

Чому перенесли

Річ у тім, що 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. Він був проголошений в 1999 році Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Таким чином українці святкуватимуть з усім світом.

Мета свята

Міжнародний день молоді нагадує молодим людям про їх ролі в розвитку світу. В цей день також привертають увагу до актуальних проблем молоді.

Як відзначають

Зазвичай в цей день влаштовують різні концерти, фестивалі, квести і спортивні заходи.

Хто вважається молоддю

Вікові рамки, які відносять людини до молоді, в різних країнах відрізняються. В Україні молодими людьми вважаються люди у віці від 14 до 35 років. У багатьох європейських країнах - це люди від 14 до 29 років.

Нагадаємо, ми писали про календар церковних свят і постів на серпень 2021 року.

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