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Окуповані території Донбасу потрапляють під децентралізацію, - Зеленський

Новини » Політика     28.05.2020 - 16:13
Окуповані території Донбасу потрапляють під децентралізацію, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Території ОРДЛО було внесено до перспективних планів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють в перспективні плани для формування громад. При цьому в анексованому Криму децентралізацію не планують.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зеленський заявив, що перспективні плани було затверджено для всієї території України, за винятком окупованого Криму.

"Перспективні плани вже затверджені для всіх областей України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план", - наголосив глава держави.

Раніше голова ОП Андрій Єрмак говорив, що Україна погодить питання децентралізації в ОРДЛО з представниками окупованих територій.

Нагадаємо, вчора уряд затвердив останні перспективні плани для формування територіальних громад та вийшов на фінальний етап децентралізації.

Очікується, що зміни до Конституції в частині децентралізації будуть готові до липня цього року.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийДонбасдецентралізаціяОРДЛО
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