В Україні очікується потужний землетрус: які області під загрозою

Потужний землетрус в найближчому часі може статися в Україні. Сейсмічна активність в Карпатах, яка зачіпає частину нашої країни, трапляється один раз на 100-120 років, і в 1908 році були зафіксовані останні потужні поштовхи.

Сейсмолог Олександра Кендзьора (Інститут геофізики НАН України) незабаром прогнозує досить сильний землетрус.

За словами фахівця, на Закарпатті поштовхи можуть досягати 8 балів за 12-тибальною шкалою. Оскільки не можна точно спрогнозувати, коли почнуться поштовхи, людям слід бути готовими до них заздалегідь.

Частина України територіально знаходиться в сейсмічно активному районі - "Зоні Вранча", поруч з епіцентром якої знаходиться захід Одеської області. Там фіксували поштовхи потужністю 6-7 балів. Епіцентри також були в Ужгороді, Мукачеві, Сваляві і в Прикарпатському регіоні.

6-бальні поштовхи накривали Заліщики (Тернопільська область) і Кам'янку-Бузьку (Львівщина).

Центр і Схід також схильні до землетрусів, максимум, зафіксований тут, 5 балів.

Землетрус в Україні - карта передбачуваної сейсмічної активності (segodnya.ua)