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На Закарпатті стався землетрус

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 18:52
На Закарпатті стався землетрус
Ілюстративне фото (csis.org)

В районі селища Колочава зафіксовано легкий землетрус магнітудою 2,0

На Закарпатті зафіксовано легкий землетрус магнітудою 2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що про землетрус повідомив черговий станції "Львів" після обробки даних Відділу сейсмічності Інституту геофізики НАН України в Карпатському регіоні.

Підземні поштовхи магнітудою 2,0 зафіксували 28 вересня о 15:43 в районі селища Колочава на Закарпатті, глибина гипоцентра - 3,8 кілометра.

Нагадаємо, в Польщі сьогодні, 1 липня, на вугільній шахті під Катовіце стався землетрус, в результаті чого загинули три гірники. Підземні поштовхи магнітудою 2,66 сталися на шахті Мурцки-Сташиць у другій половині дня.

Представник гірничодобувної компанії PGG заявив, що в шахті знаходилися дев'ять гірників. Після землетрусу шість чоловік були доставлені в медичні заклади, три шахтаря загинули.

Додамо, на шахті Рудна в місті Польковіце стався сильний землетрус на шахті, в результаті якого постраждали 15 чоловік.

В Індонезії зросла кількість жертв землетрусу У Туреччині внаслідок землетрусу постраждали понад 30 осіб
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