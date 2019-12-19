В Україні скасують ще одну довідку: про що мова

В Україні найближчим часом скасують ще одну довідку - про допуск до масових змагань, яку видавали в спортивних диспансерах. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури, молоді та спорту України.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський підписав указ "Про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів". У цьому наказі встановлений порядок залучення медичних працівників для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змаганнях. У документі вказується про скасування наказу Міністерства молоді та спорту "Про затвердження Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту" від 27.12.20017. Це Положення закріплювало монополію на отримання довідок для допуску до масових змагань тільки в спеціалізованих спортивних диспансерах.

Варто зазначити, що раніше для того, щоб взяти участь в змагання або інших спортивно-оздоровчих заходах, потрібно було отримати спеціальну довідку в спортивному диспансері. Сімейні лікарі, а також фахівці в звичайних поліклініках цього зробити не могли. Це викликало великий резонанс і критику суспільства, так як в диспансерах доводилося витрачати на отримання довідки багато часу, до того ж не завжди було зручно отримувати її в спеціалізованому медичному закладі.

Зараз указ переданий в Міністерство охорони здоров'я і після підписання його всіма сторонами питання з довідками буде закрито.

У Міністерстві культури, молоді та спорту зазначили, що здоров'я кожної людини – це її власна відповідальність, а профілактичні медичні заходи є невід'ємною частиною супроводу занять спортом та участі в спортивних заходах. Тепер всі громадяни України зможуть проходити медичні огляди у медичних закладах за місцем проживання або в будь-якій іншій клініці.