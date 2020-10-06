В Україні остаточно скасували паперову Книгу скарг

Фото: Книга скарг (me.gov.ua)

Наказ Мінекономіки, який скасовує обов’язковість ведення Книги відгуків та пропозицій, офіційно набув чинності. Передбачається, що книги скарг замінять більш сучасними методами комунікації, такими як колл-центри і різні засоби зворотного електронного зв'язку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

За даними прес-служби, на адміністрування Книги відгуків та пропозицій, яка знаходилася у кожному торговому відділі та у кожному залі закладу громадського харчування, на рік витрачали 44 млн гривень. В цю суму включались організаційні витрати, призначення відповідального за неї, розгляд скарг.

Нагадаємо, що в березні 2019 році уряд скасував обов'язкове ведення Книги відгуків та пропозицій. Проте вимоги та згадки про книгу скарг залишалися в низці нормативних документів, зокрема, наказах Мінекономіки.

Відзначимо, Кабінет міністрів скасував 36 нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Акти діяли у сферах державного цінового регулювання, енергетики та ліцензування видів господарської діяльності.