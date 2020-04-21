В Україні послаблюють карантин: що зроблять в першу чергу

Карантин в Україні через коронавірус введений з 12 березня по 24 квітня. Швидше за все, карантинні заходи будуть продовжувати щонайменше до 12 травня, але точно це вирішиться на засіданні Кабінету міністрів, яке пройде у середу, 22 квітня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 21 квітня. За його словами, уряд почне поступово послаблювати карантинні заходи.

Першим, що зроблять в країні - це дозволять гуляти в парках і скверах. Також у людей з'явиться можливість піти в музей і бібліотеку, але за умови дотримання заходів індивідуального захисту, дистанції і обмеження кількості осіб, температурного скринінгу.

Також Степанов повідомив, що Україна найближчим часом отримає 71 тис. костюмів біологічного захисту. Їх розподілять по регіонах серед лікарень та мобільних груп, які працюють з COVID-19.

До речі, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що при можливому ослабленні карантину можуть відкрити деякі підприємства. В першу чергу, це може торкнутися малого бізнесу. Але транспорт і метро відкривати не планують в найближчий час. Це може відбутися не раніше середини травня.

Нагадаємо, в Україні за добу заразилися коронавірусом 415 осіб. Всього в Україні досліджено 61 997 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР. Найбільше заражених коронавірусом у Чернівецькій області та Києві.