Де в Україні відчутно потеплішає, а де пройдуть дощі в останній день затяжних вихідних

Погода в центральних областях 17 жовтня

У Вінницькій та Черкаській областях без опадів, буде невелика хмарність, температура повітря вночі очікується +2... +8 градусів, вдень +9... +13 градусів.

У Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде сухо, очікується мінлива хмарність, вночі термометри покажуть +6... +10 градусів, вдень близько +12... +16 градусів.

Погода в західних регіонах 17 жовтня

У Львівській та Тернопільській областях буде сухо, температура повітря вночі 0... +3 градусів, і вдень близько +8... +11 градусів.

У Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях буде хмарно і сухо, вночі очікується +1... +6 градусів, вдень близько +9... +12 градусів.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях - похмуро, вночі термометри покажуть +2... +5 градусів, вдень +6... +9 градусів.

На Закарпатті очікується невелика хмарність, без дощів, вночі близько +2... +5 градусів, вдень +12... +15 градусів.

Погода на півночі України 17 жовтня

У Київській та Сумській областях без опадів, температура повітря в нічний час близько +3... +6 градусів, вдень очікується +10... +13 градусів.

У Житомирській та Чернігівській областях буде сухо, прогнозується невелика хмарність, стовпчики термометрів покажуть вночі +2... +5 градусів, вдень +9... +12 градусів.

Погода у східних регіонах 17 жовтня

У Харківській області сухо та хмарно з проясненнями, вночі досить тепло: +8... +11 градусів, вдень близько +12... +15 градусів.

У Луганській і Донецькій областях хоча і буде похмуро, але сухо і ще тепліше: вночі близько +9... +12 градусів та вдень аж до +18 градусів.

Погода на півдні України 17 жовтня

В Одеській і Миколаївській областях похмуро і дощитиме, а температура повітря вночі становитиме +8... +11 градусів і вдень близько +13... +16 градусів.

У Херсонській та Запорізькій областях опади ймовірні, але вони будуть несуттєві. Стовпчики термометрів вночі покажуть +9... +12 градусів, вдень близько +12... +15 градусів.

У Криму буде хмарно, вірогідний дощ. Термометри покажуть у нічний час +8... +11 градусів, а вдень очікується близько +16... +19 градусів.