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В Україні оголошено штормове попередження: стало відомо, де погіршиться погода

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 6 квітня, в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер. Погіршення погодних умов очікується вдень у центральних, східних і південних регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Швидкість поривів досягне 15-20 м/с. Тому в даних областях запроваджено перший рівень небезпеки - жовтий.

Дорожня карта 6 квітня (скріншот)

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли в Україну повернеться хороша погода. При цьому найближчими днями в багатьох областях буде різке похолодання, мокрий сніг і дощі.

Але холодний циклон швидко покине територію нашої країни і синоптики зазначили, що в п'ятницю, 9 квітня, вже почне теплішати і припиняться дощі. А в суботу вже суттєво потепліє майже по всіх областях.

Вдень температура повітря підніметься до +11...+13 градусів, місцями навіть до +16 градусів. А от вночі в деяких областях ще будуть заморозки до -2.

Ми також писали про те, що в Чернівецькій області жителі села Рідківці зняли на відео смерч, який пронісся прямо по дорозі, а потім повернув у бік. Місцеві жителі побачили смерч вдень, коли їхали на машині.

Синоптики зазначили, що смерчі на Буковині стали з'являтися через зміну клімату. З 1990 року в регіоні спостерігається підвищення температури.

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Новини України погода 6 январяГідрометцентр
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